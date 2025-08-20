Cezaevinden izinle çıkan hükümlüler geri dönmüyor

Yurttaşlar, her fırsatta adalete olan güven duygularının azaldığını belirtirken, yargı ve infaz sistemindeki uygulamalar kamuoyundaki "cezasızlık politikası" tartışmalarını derinleştiriyor.

ASIL SUÇLULAR SOKAKLARA SALINIYOR SİYASETÇİ VE GAZETECİLER İSE HAPİSTE

Çeşitli suçlardan haklarında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, yıllarca adaletten kaçmayı başarıyor. Haklarındaki kesinleşmiş hapis cezalarının infazı gerçekleşmeyen firari hükümlüler hala sokaklarda özgürce gezerken, mevcut durumda cezaevlerinde kesinleşen hapis cezalarını yatan mahkumlar da 'izin' adı altında sokaklara salınıyor. Bu hükümlülerin büyük bir çoğunluğu ise cezaevlerine geri dönmeyerek firar ediyor. Siyasetçiler ve gazeteciler ise çeşitli bahanelerle cezaevlerinde tutulmaya devam ediliyor.

KENTİN EN İŞLEK CADDESİNDE GEZİYORDU

Zonguldak'ta Oğuzhan Kiraz isimli şahıs, 'dolandırıcılık' suçundan Zonguldak M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunduğu sırada izinli çıktığı cezaevine geri dönmedi. Firari duruma düşen Kiraz'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Kiraz, polis ekiplerinin teknik takibi sonucunda, bugün saat 14.30 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde gezerken yakalandı. Kiraz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek üzere ekip otosuna bindirildiği sırada, "Annem ile gelerek teslim olacağım" dedi. Ekip aracına bindirilen Oğuzhan Kiraz, polis merkezine götürüldü.