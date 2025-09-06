Cengizler ne istese aldı: Çamlıca kulesinin dibinde yapılaşma izni

Yayınlanma:
İstanbul Üsküdar'da Çamlıca kulesinin 150 metre yakınında yer alan ve Cengiz Holding'in yönetim kurulunda yer alan Şeref Cengiz'in 7 bin metrekarelik arazisi için bakanlık yeni bir imar planı hazırladı. Yeni planla sit derecesi düşürülen arazi böylece yapılaşmaya açılmış oldu. Yeni plana göre Şeref Cengiz'in arsasına iki katlı konut yapılabilecek.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Üsküdar’da, iktidara yakınlığıyla bilinen Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Cengiz’e ait taşınmaz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni imar planı hazırlandı. Bulgurlu Mahallesi’nde yer alan ve 31 ada, 3 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmaz, 7 bin 306 metrekarelik alanıyla dikkat çekiyor.

Hazırlanan plana göre, söz konusu taşınmazda iki katlı konut yapılabilecek. Parselin, Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal Sit Alanı içerisinde yer almasına rağmen, alan “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” statüsüne revize edildi. Bakanlık, 3 Ocak 2024 tarihli ve 8398281 sayılı onayıyla alanın yeni statüsünü resmileştirdi.

NE OLMUŞTU?

Taşınmazın imar planı, geçmişteki hukuksal süreçler nedeniyle de gündemdeydi. 2005 yılında onaylanan nazım imar planında parsel, 1. Derece Doğal Sit Alanı içinde “Rekreasyon Alanı” olarak gösterilmişti. Malikler tarafından açılan dava İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde yıllarca sürdü. 19 Temmuz 2016 tarihli karar ile mahkeme, taşınmazın 1. Derece Doğal Sit Alanı özelliklerini taşımadığına hükmederek, plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, karara Danıştay nezdinde itiraz etmiş, ancak Danıştay 6. Dairesi, 13 Kasım 2018 tarihli kararıyla “karar düzeltme talebini reddederek” mahkeme kararını kesinleştirmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, Şeref Cengiz’e ait taşınmaz için hazırlanan yeni imar planı, hukuki engellerin aşılmasıyla yürürlüğe girmiş olduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

