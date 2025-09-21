Cem Küçük bile Barış Yarkadaş'a bunları dedi: Arkadaşlarına söyle kabul etsinler! Yenildiniz

CHP'nin "Kayyıma ve Darbeye Hayır" sloganlı 22. Olağanüstü Kurultayı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultaya tek aday olarak giren Özgür Özel geçerli oyların tamamını alarak 2 senede 3. defa CHP Genel Başkanı seçildi.

GEÇERLİ OYLARIN TAMAMINI ÖZGÜR ÖZEL ALDI

YSK'nın onay vermesiyle önünde hiçbir engel kalmayan 21. Olağanüstü Kurultay için partililer ve delegeler Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu. CHP Lideri Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda bin 911 delege ve 137 milletvekili sandığa gitti. 22. Olağanüstü Kurultay'da delegelerin kullandığı 917 oydan 835'i geçerli sayıldı. CHP Lideri Özgür Özel geçerli sayılan oyların tamamını aldı.

2 SENEDE 3 DEFA BAŞKAN SEÇİLDİ

Özel 4-5 Kasın 2023'teki 38. Olağan kurultay, 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay ve bugün yapılan 22. Olağanüstü kurultay olmak üzere yaklaşık 2 yılda 3. kez genel başkan seçilmiş oldu.

CEM KÜÇÜK BİLE YARKADAŞ'A SÖYLEDİ: SÖYLE ARKADAŞLARINA DAHA DİRETMESİNLER. YENİLDİKLERİNİ KABUL ETSİNLER

İktidar medyası CHP Olağanüstü Kurultayını yakından takip edenler arasında. Her akşam TV ekranlarında CHP yönetimini, Özgür Özel'in başkanlığını doğrudan hedef alan programda iktidarın en koyu savunucularından Cem Küçük'ün, Barış Yarkadaş'a söyledikleri sosyal medyada viral oldu.

Küçük, Özel yönetimini, CHP yönetimini doğrudan hedef alan, Gürsel Tekin'i en çok savunan isimlerin başında gelen Barış Yarkadaş'a 'kaybettiklerini ve daha fazla diretmemeleri' gerektiğini ifade etti. Bu anlar hayli dikkat çekti. İşte Cem Küçük ile Barış Yarkadaş arasında geçen o diyalog: