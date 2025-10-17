Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!

Edirne'nin Meriç ilçesinde 76 yaşındaki Mustafa Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Mustafa Başkut, oğlu Bekir Başkut ile birlikte sabah saatlerinde çeltik kurutmaya başladı.

GERİ DÖNDÜĞÜNDE BABASINI GÖREMEDİ

Oğul Bekir Başkut, bir süre sonra bölgeden ayrıldı. geri geldiğinde ise babasını göremedi. Bir süre babasından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.