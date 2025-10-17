Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!

Çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu!
Yayınlanma:
Edirne'de kayıp olarak aranan Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde ölü olarak bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 76 yaşındaki Mustafa Başkut'un cansız bedeni çeltik kurutma makinesinin içinde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Küpdere köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Mustafa Başkut, oğlu Bekir Başkut ile birlikte sabah saatlerinde çeltik kurutmaya başladı.

Balya makinesine kıyafeti takılan çiftçi hayatını kaybettiBalya makinesine kıyafeti takılan çiftçi hayatını kaybetti

Mandırada dehşet: İşçi yem karma makinesine düştüMandırada dehşet: İşçi yem karma makinesine düştü

kayip-ihbari-verildi-celtik-kurutma-mak-968545-287661-1.jpg

GERİ DÖNDÜĞÜNDE BABASINI GÖREMEDİ

Oğul Bekir Başkut, bir süre sonra bölgeden ayrıldı. geri geldiğinde ise babasını göremedi. Bir süre babasından haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

kayip-ihbari-verildi-celtik-kurutma-mak-968546-287661-1.jpg

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan aramada, Mustafa Başkut çeltik kurutma makinesinin içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekipleri kontrolünde yapılan incelemede Başkut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Başkut'un cansız bedeni Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı: Saldırı anı kamerada
Eczacı teknisyenine sopayla saldıran şüpheli tutuklandı: Saldırı anı kamerada
Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi
Özgür Özel Amsterdam'da Avrupalı liderlerle bir araya geldi
Muş'ta IŞİD operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Muş'ta IŞİD operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı