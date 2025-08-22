Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

Yayınlanma:
Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Çekmeköy’de Alemdağ Ormanı’nda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işçisi ve sağlık ekibi sevk edildi.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kara ekiplerinin müdahalesine, yangın söndürme helikopterleri de destek verdi. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmalar sonucunda alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik güçleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

