Çekiçli saldırganın gerekçesi şok etti: Temizlikten rahatsız olmuş

Olay, 19 Kasım saat 15.45'te Yenidogan Mahallesi Demirkapi Caddesi'ndeki pastanede meydana geldi.

İŞ YERİ ÖNÜ TEMİZLİĞİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

İş yerinin önünde yapılan temizlikten rahatsız olduğu öne sürürken komşu esnaf S.Z. ile işletmeciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çekiçle gelen S.Z., iddiaya göre iş yeri sahibi Hüseyin Alir'i kapıya çağırarak tehdit etti. Bu sırada 2 buçuk yaşındaki kızı da iş yerinde olan Alir, polis ekiplerine haber verdi. Araya giren komşu esnafların sakinleştirmeye çalıştığı S.Z., pastanenin camına çekiçle vurarak kırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın elindeki çekici alarak kavgayı ayırdı. İş yeri sahibi Hüseyin Alir, polis merkezine giderek komşusundan şikayetçi oldu.

"BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Çekiçli saldırıda tehdit edilen Hüseyin Alir, "Ben gıda işletmecisiyim. Mecburen çok sık temizlik yapmak zorundayım. Hijyenik olmak zorundayız. Yan taraftaki komşumuz bizim temizlik yapmamıza müsaade etmiyor. Aşırı derecede üzerimize geliyor. 'Ben buradayken temizlik yapmayacaksınız' diyor. Biz de yapmak zorundayız. Hijyenik olmak zorundayız. Lütfen bizi rahatsız etme diyerek uyarmamıza rağmen defalarca üzerimize geldi. En sonunda çekiçle dükkanımıza saldırıya geldi. Ben 2 buçuk yaşındaki kızımla içeride otururken, elinde çekiçle beni kapıya çağırarak 'gel, gel, gel sen' diye tehdit etti. Yani gelsem çekiçle kafama indirecek. Ben gelmedim. Gelmeyince de dükkanıma saldırdı. Cama vurdu, personelime saldırdı. Ben polise, 'Bizim can güvenliğimiz yok, sabıkası da var zaten, başka olaylarda saldırganlığı da var. Aynı şekilde bize de saldırdı elinde çekiciyle' diye belirterek şikayetçi oldum. O anda polis gelerek elindeki çekici aldı. Suç aletini elinden aldı. Savcılığa da gönderdiler. Biz ifademizde belirtmemize rağmen halen dışarıda geziyor maalesef. Bunun için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.