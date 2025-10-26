Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi, gece saatlerinde içeriye giren kimliği belirsiz bir başka kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yakın mesafeden açılan ateş sonucunda bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
ÇAY OCAĞINDA OTURURKEN VURULDU
Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağına giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, burada oturan bir kişiye yakın mesafeden gayet soğuk kanlı bir tavırla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA