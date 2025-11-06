Çankırı'da haber alınamayan sara hastası tüfekle vurulmuş halde bulundu

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşanan olayda, kendisinden haber alınamayan 30 yaşındaki sara hastası Osman Soydaş ölü bulundu.

Dün sabah saatlerinde evden ayrılan Soydaş’ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. İhbarın ardından bölgede AFAD, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando ekipleri ve vatandaşların desteğiyle kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar sonucunda, Osman Soydaş'ın cansız bedeni, köy merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Soydaş’ın tüfekle göğüs bölgesinden vurularak öldüğü tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından Soydaş'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın bir cinayet mi yoksa intihar mı olduğu ihtimallerine yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı.