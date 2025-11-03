Çankırı'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çankırı'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklanan verilere göre saat 08.38 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen deprem yerin 14.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Çankırı)
Tarih:2025-11-03
Saat:08:38:40 TSİ
Enlem:40.55333 N
Boylam:33.87556 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/HTqSQYsyfd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Saat 08.39'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 3, 2025
ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) https://t.co/Rjw42BaBAU
03.11.2025, 08:38:39 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli