Çankırı'da deprem!

Yayınlanma:
AFAD, Çankırı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çankırı'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

Açıklanan verilere göre saat 08.38 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelen deprem yerin 14.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Saat 08.39'de meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derininde gerçekleşti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

