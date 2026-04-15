Çankırı-Ankara kara yolunda kaza: 4 yaralı

Yayınlanma:
Çankırı'da ana yolda ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Çankırı-Ankara kara yolu Hisarcıkkayı köyü kavşağında, ana yola çıkan bir otomobil ile seyir halindeki başka bir aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ferdi G. kullandığı otomobil, köy yolundan ana yola giriş yapan Mehmet Satılmış K. idaresindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILAR KURTARILDI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Ayşe T. ve Vesile K. yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

