Şişli'de lüks araç kazası: Yaralılar var
Şişli'de Esentepe'de lüks araç sürücüsünün kontrolü kaybetmesinin ardından aracını demir korkuluklara çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sularında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde oldu. Aktarılanlara göre, hızla ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3 KİŞİ YARALANDI
Kontrolden çıkan lüks araç demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içindeki yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hasar gören araç çekiciyle kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)