Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama! Gürsel Tekin'in yanında olacak mı?

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği iddia ediliyordu. İsimler arasında Canan Kaftancıoğlu da yer alıyordu. Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararı ile görevden alınmasının ardından Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Tekin kayyum kararını kabul etti. Mahkeme kararının ardından Barış Yarkadaş, pazartesi günü Gürsel Tekin'in eski il başkanları ile beraber CHP İl Başkanlığı'na gideceğini iddia etti.

CANAN KAFTANCIOĞLU CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yarkadaş'ın iddiasının ardından ulaştığımız Canan Kaftancıoğlu cephesi açıklama yaptı. Kaftancıoğlu'nun acil bir durumdan dolayı İstanbul'da olmadığı ifade edildi. Kaftancıoğlu ile söz konusu iddia ile alakalı olarak bir temasın kurulmuş olabileceğinden emin olunmadığı, bilginin henüz teyit edilmediği aktarıldı.

GÜN İÇERİSİNDE BİLGİ PAYLAŞILACAK

Kaftancıoğlu'nun pazartesi günü İstanbul'da olup olmayacağına dair bilginin de gün içerisinde aktarılacağı kaydedildi.

YARKADAŞ'IN İDDİASI

Barış Yarkadaş, kayyum Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gideceği iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pazartesi günü Gürsel Tekin ile birlikte eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu hep birlikte İstanbul il Başkanlığına gidecek."

Bilgisine başvurulan Kaftancıoğlu'nun basın danışmanı Can Poyraz sosyal medya hesabından da bir açıklamada bulundu. Canan Kaftancıoğlu'nun bir yakınının geçirdiği rahatsızlık nedeni ile il dışında olduğunu, Kaftancıoğlu'na ulaşılmadığı yönündeki iddiaları da kamuoyunun vicdanına bıraktığını söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

