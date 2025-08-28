Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yayınlanma:
Çanakkale’nin Kemel köyünde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyünde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanların fark edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

anakkale.jpg

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyüme riski bulunurken, ekipler yangının ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra karadan da itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve vatandaşların güvenliği açısından bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Türkiye
AKP'den istifa etmesine bir çekici yetti
AKP'den istifa etmesine bir çekici yetti
Hilal Köylü komisyon toplantısının en heyecanlı anını açıkladı
Hilal Köylü komisyon toplantısının en heyecanlı anını açıkladı
KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı
KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı