Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyünde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanların fark edilmesinin ardından Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyüme riski bulunurken, ekipler yangının ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor. Havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yanı sıra karadan da itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için gerekli önlemlerin alındığını ve vatandaşların güvenliği açısından bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtti. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.