Çanakkale Boğazı'nda 90 metrelik gemi akıntının ortasında kaldı

Çanakkale Boğazı'nın bugün büyük bir paniğe sahne oldu. Kocaeli'den İtalya'ya giden 90 metre boyundaki "Day Blue" isimli kuru yük gemisi, Karanfil Burnu açıklarında motorları susunca boğazın güçlü akıntılarının ortasında adeta kaderine terk edildi. Kaptanın acil durum anonsu üzerine boğaz trafiği alarma geçti.

Her an bir yere çarpma veya karaya oturma riski taşıyan gemi için zamana karşı bir yarış başlarken, bölgedeki diğer gemiler teyakkuza geçti. Korku dolu bekleyiş, Kıyı Emniyeti'ne ait "Türkeli" römorkörünün olay yerine ulaşmasıyla son buldu. Tehlikeli anların ardından gemi, yedeklenerek Karanlık Liman'a çekildi ve boğaz derin bir nefes aldı.