Can yoldaşı köpek Alf pet otelde can verdi

Nazlı Yılmaz, tatil için Adana’daki Pug cinsi köpeği Alf’i bir pet otele bıraktı. 5 gün sonra köpeğinin öldüğünü öğrendi. Yılmaz, ihmalkârlık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İşletmeci suçlamaları reddetti.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Nazlı Yılmaz, 2,5 yıldır baktığı Pug cinsi köpeği Alf’i 23 Ağustos’ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çıkacağı tatil süresince bakımını üstlenmesi için pet otel işleten D.T'ye teslim etti. Alf’in bir haftalık konaklaması için 5 bin 800 lira ödeme yaptı.

Tatil boyunca çalışanlarla iletişimde kalan Yılmaz çifti, 28 Ağustos’ta gelen bir telefonla köpeklerinin otelde ölü bulunduğunu öğrendi. Olay yerine gelen veteriner, Alf’in kalp krizi geçirdiğini belirtti. Tatillerini yarıda keserek Adana’ya dönen çift, pet oteli aradı ancak ulaşamadı. Adrese gittiklerinde binanın kapalı olduğunu, içeriden yalnızca köpek sesleri geldiğini fark edince polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada açıklama yapan işletme sahibi D.T., köpeğin ölümünün kendileriyle ilgisinin olmadığını savundu. D.T, şöyle konuştu:

“Köpeğin sahibi, Alf'i öldürmekle suçlayarak bize iftira atmaktadır. Benim ne denli hayvansever olduğum herkes tarafından bilinmektedir. Köpek kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Veteriner raporuyla bu durum sabittir. Aksi yöndeki iddiası için kendisine otopsi teklif edilmiş ancak rıza göstermemiştir. Köpeğin vefatının bizimle alakası yoktur. Tarafıma hakaret eden bu şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve marka hakkımı zedelemeye çalışması nedeniyle tazminat davası açacağımı bildiririm”

Nazlı Yılmaz, DHA’ya yaptığı açıklamada gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. Komşularının verdiği bilgiye göre, “Bu evden bozma dükkanın bir ay önce tutulduğunu, köpeklerin sesi dışarıya çıkmasın diye perdelerin ve pencerelerin kapatıldığını, akşamları ise bu evde kimsenin olmadığını söylediler” dedi.

Yılmaz ayrıca, Alf’in ölüm günü çalışanların binada olmadığını, başka bir köpeğin bakımını üstlendiklerini ve geceleri hiç uğramadıklarını iddia etti. Bir çalışanın ise gece boyunca klimanın çalıştırılmadığını mesajla kanıtladığını belirtti.

Alf’in kendi evlerinde klimalı ortamda kalsa daha az acı çekeceğini söyleyen Yılmaz, “Oteli işleten hanımefendi hayvanımızın ölüsünü veterinere bırakıp kaçınca biz tatildeyken yakın arkadaşım oradan alıp biz gelmeden toprağa vermiş. Bu nedenle otopsi yaptırmadık” dedi.

Ailenin iddiasına göre, işletmeciye 3 gün sonra ulaştıklarında “Kızım yoğun bakımda, sizin tazminatınızı biz ödeyeceğiz” yanıtını aldılar. Ancak tazminat talepleri olmadığını vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu:

“İhmali olanların cezalandırılmasını istiyoruz. Eğer hukuki mücadelemizin sonunda tazminat alırsak bile su hayratı yaptırmak için kullanacağız. Tek isteğimiz bu kişilerin cezasını çekmesi, başka canların yanmaması.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

