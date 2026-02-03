Camiye siyaset girdi: AKP’li başkan kandil konuşması yaptı

Yayınlanma:
Bartın AKP İl Başkanı Yaşar Aslan, Berat Kandili kapsamında bir camide düzenlenen asker mevlidinde konuşma yaptı. AKP’li başkanın konuşması AKP Bartın İl Başkanlığı tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Bartın’da Berat Kandili kapsamında düzenlenen bir asker mevlidine katılan AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Aslan, burada bir konuşma yaptı.

Aslan’ın yaptığı konuşma ise videoya alındı, daha sonra görüntüler AKP Bartın İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

AKP’NİN SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞILDI

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan videoda Yaşar Aslan’ın yaptığı konuşmanın görüntüleri şu notla paylaşıldı:

“İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan, Bayıryüzü Köyü Camii’nde düzenlenen asker mevlidine katılarak dualara eşlik etti; vatani görevine uğurlanan gencimize hayırlı teskereler dileyip hemşehrilerimizin Berat Kandili’ni tebrik etti.”

AKP’Lİ BAŞKANDAN ASKER MEVLİDİNDE KONUŞMA

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Aslan video kapsamında yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim inşallah salimen gidip gelmeyi nasip etsin diyorum. İnşallah Rabbim ömrümüzü Ramazan'a eriştirsin. Kadir Gecesi'ne erişmeyi de nasip etsin inşallah. Ardından hep beraber inşallah ağız tadımızla Rabbim çok bayramlar nasip etsin diyorum ve hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, sağ olun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

