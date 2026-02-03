Camiye siyaset girdi: AKP’li başkan kandil konuşması yaptı

Bartın’da Berat Kandili kapsamında düzenlenen bir asker mevlidine katılan AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Aslan, burada bir konuşma yaptı.

Aslan’ın yaptığı konuşma ise videoya alındı, daha sonra görüntüler AKP Bartın İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

AKP’NİN SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞILDI

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan videoda Yaşar Aslan’ın yaptığı konuşmanın görüntüleri şu notla paylaşıldı:

“İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan, Bayıryüzü Köyü Camii’nde düzenlenen asker mevlidine katılarak dualara eşlik etti; vatani görevine uğurlanan gencimize hayırlı teskereler dileyip hemşehrilerimizin Berat Kandili’ni tebrik etti.”

AKP’Lİ BAŞKANDAN ASKER MEVLİDİNDE KONUŞMA

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Aslan video kapsamında yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı: