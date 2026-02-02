AKP'li belediyeye yönelik 'yolsuzluk' davasında tutuklu sanık kalmadı!

AKP'li belediyeye yönelik 'yolsuzluk' davasında tutuklu sanık kalmadı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP'li Yahşıhan Belediye Başkanı Ahmet Sungur dahil 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı 'yolsuzluk' davasının ilk duruşması, üçüncü gününde tamamlandı. Mahkeme, Sungur dahil 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Böylece dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

AKP'li Yahşıhan Belediye Başkanı Ahmet Sungur dahil 5'i tutuklu toplam 11 sanığın, "İcbar suretiyle irtikap" suçundan yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

AKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildiAKP'li Yahşıhan belediye başkanının 'irtikap' suçundan yargılanmasına devam edildi

AKP'Lİ BELEDİYEDE BAŞKAN DAHİL 11 KİŞİYE DAVA

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKP'li Yahşıhan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 19 Eylül 2025’te düzenlenen operasyonda AKP'den Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Ahmet Sungur’un da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Sungur ile 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Osman Uluyurt, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Yekta Niyazi Yıldırım, Deniz Aktuğ, Esen Yıldırım, Mahir Sungur, Ömer Bahadır ile Zeki Çelik'in "İcbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

TÜM TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Davanın ilk duruşması, 29 Ocak’ta Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Üç gün süren duruşma bugün tamamlandı. Sanık savunmaları ve avukat beyanlarının ardından mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

29 MİLYON 46 BİN TL MADDİ MENFAAT İDDİANAMEDE YER ALDI

Hazırlanan iddianamede, Semih Aksakal, Ulaş Biçer, Ahmet Sungur, Celal Yıldırım, Yekta Niyazi Yıldırım ve Osman Uluyurt'un, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek irtikap kapsamında 29 milyon 46 bin TL maddi menfaat elde ettikleri öne sürülüyor.

Savcılık, sanıkların söz konusu parayı kendi aralarında paylaştıklarının tespit edildiğini belirterek, "bu noktada kimin ne kadar pay aldığının şüpheliler arasındaki derin karmaşık maddi ilişkiler sebebiyle bilinemediği, bu durumun suçun oluşmadığı veya ismi geçen şüphelilerden herhangi birisinin suçu işlemediği anlamına gelmediği…" tespitinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Türkiye
Esenler'de yangın! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Esenler'de yangın! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Ambulans ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Ambulans ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Sakarya'da feci kaza! 3'ü sağlıkçı 10 yaralı
Sakarya'da feci kaza! 3'ü sağlıkçı 10 yaralı