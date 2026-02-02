6 Şubat anmasına engel kalktı! Valilikten açıklama

6 Şubat anmasına engel kalktı! Valilikten açıklama
Yayınlanma:
Kahramanmaraş Valiliği, Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun 6 Şubat'ın yıl dönümü için planladığı anma etkinliğine izin verildiğini paylaştı. Öte yandan valilik, kendi programını da duyurdu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkımlara neden olmuş; resmi açıklamalara göre 53 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Önümüzdeki birkaç gün içinde felaketin üzerinden tam üç yıl geçmiş olacak. Depremin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamışken, felaketin yıl dönümünün yaklaşmasıyla birlikte anma programları da hazırlanmaya başladı.

PLATFORTUMUN ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Depremlerde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapmak istedikleri anmanın Valilik tarafından iptal edildiğini duyurmuştu.

Aileler, "Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz" demişti.

Platformun iptal edilen etkinliğine izin verildi.

ADALET PEŞİNDE AİLELERİ PLATFORMU'NA İZİN

Adalet Peşinde Aileleri Platformu da Kahramanmaraş'ta bir anma programı düzenleyecek. Kahramanmaraş Valiliğinin, platformun etkinliğine izin verdiği duyuruldu.

İzin notunda şu ifadeler yer aldı:

"İlgi yazınıza istinaden; Kahramanmaraş Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nce, 5 Şubat 2026 tarihini 6 Şubat 2026 tarihine bağlayan gece saat 21.00–04.17 arasında, Azerbaycan Bulvarı üzerinden ilerleyerek Büyükşehir Belediyesi yanı Milli İrade Meydanı'nda sessiz, slogansız yürüyüş ile saygı duruşu, basın açıklaması, mum yakma, dua ve sessiz anma etkinliği düzenlenmesine ilişkin talebiniz değerlendirilmiş olup, söz konusu etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Bilgilerinize rica ederim."

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NİN 6 ŞUBAT ANMA PROGRAMI

Öte yandan valilik, kendi anma programını da duyurdu. Buna göre, 5 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da il genelindeki eğitim kurumlarında 3 dakikalık "sessiz bekleyiş" gerçekleştirileceği belirtildi.

Aynı gün saat 20.00–00.00 arasında Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. 6 Şubat saat 10.00'da ise Kapıçam Şehir Mezarlığı ziyaret edilecek. Aynı gün farklı saatlerde; Abdülhamid Han Camii, KSÜ Merkez Camii, Murat Akkurt Gençlik Merkezi ve İtfaiye Parkı'nda 1001 Hatm-i Şerif Duası ile Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

