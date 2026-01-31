Deprem anmasına valilikten engel! Aileler isyan etti: Keyfi bir karar

Deprem anmasına valilikten engel! Aileler isyan etti: Keyfi bir karar
Yayınlanma:
Deprem mağduru ailelerin aylar öncesinden hazırlığını yaptığı 6 Şubat Depremi anma töreni, Kahramanmaraş Valiliği tarafından engellendi. Kararı "keyfi ve gerekçesiz" olarak niteleyen aileler Valiliğin yasak kararına isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yakınlarını kaybeden ailelerin yapmak istedikleri anma programı Kahramanmaraş Valiliği tarafından iptal edildi.

6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var6 Şubat davalarında 2025 bilançosu: Pişmanlık yok indirim var

6 Şubat depreminde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapmak istedikleri anmanın Valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu. Aileler "Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz" açıklamasını yaptı.

"HUKUKA AYKIRI BİR KARAR"

"Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmeyi planladığımız ve tüm resmî başvuru süreçleri eksiksiz biçimde tamamlanarak gerekli izinleri alınmış olan anma programımız, Kahramanmaraş Valiliği tarafından hukuka aykırı bir kararla son anda iptal edilmiştir" diyen aileler yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Buna rağmen, kaybettiklerimizi anmaktan ve ortak hafızayı canlı tutmaktan vazgeçmiyoruz. Bu nedenle anma programımızı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde gerçekleştirme kararı aldığımızı saygıyla duyururuz."

maras-aciklama.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
Türkiye
İzmir'de acı olay! Sahile vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu! Düzensiz göçle bağlantılı kaza mı?
İzmir'de acı olay! Sahile vurmuş erkek çocuk cesedi bulundu! Düzensiz göçle bağlantılı kaza mı?
Ankara Üniversitesi'nde "sokak hayvanları toplatıldı" iddiası: Öğrencilerden tepki
Ankara Üniversitesi'nde "sokak hayvanları toplatıldı" iddiası: Öğrencilerden tepki