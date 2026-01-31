Deprem anmasına valilikten engel! Aileler isyan etti: Keyfi bir karar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yakınlarını kaybeden ailelerin yapmak istedikleri anma programı Kahramanmaraş Valiliği tarafından iptal edildi.

6 Şubat depreminde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yapmak istedikleri anmanın Valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu. Aileler "Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz" açıklamasını yaptı.

"HUKUKA AYKIRI BİR KARAR"

"Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmeyi planladığımız ve tüm resmî başvuru süreçleri eksiksiz biçimde tamamlanarak gerekli izinleri alınmış olan anma programımız, Kahramanmaraş Valiliği tarafından hukuka aykırı bir kararla son anda iptal edilmiştir" diyen aileler yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu keyfî ve gerekçesiz karara karşı yasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm hukuki başvuruları yapacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Buna rağmen, kaybettiklerimizi anmaktan ve ortak hafızayı canlı tutmaktan vazgeçmiyoruz. Bu nedenle anma programımızı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde gerçekleştirme kararı aldığımızı saygıyla duyururuz."