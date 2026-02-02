Bahçeşehir Gölet Projesi’nde Danıştay'dan AKP'li belediyeyi üzen karar: Talepleri reddedildi!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER



İstanbul’da 2013 yılında konut amaçlı imar planı hazırlanmasına rağmen Bahçeşehirliler Derneği'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduğu 5 binden fazla dilekçe sonucu iptal edilen, ardından planları revize edilerek yeniden yapılaşmaya açılan Bahçeşehir Gölet Projesi’ne ilişkin yargı süreci uzun yıllardır devam ediyor. 2015 yılından bu yana kamuoyunun gündeminde olan ve yeşil alan niteliği taşımasına karşın yapılaşmaya açılan proje hakkında yargıdan bir iptal kararı daha çıktı.

AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin bütçesi 7 yılda 21 katına çıktı!

Danıştay, AKP'li Başakşehir Belediyesi’nin Bahçeşehir Gölet bölgesindeki parselleri hasılat paylaşımı yöntemiyle satmak amacıyla açtığı ihaleyi iptal etti. Belediye mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon alanı” fonksiyonuna sahip olan bölgede hayata geçirilen ticari projeye karşı açılan çok sayıda dava 2015 yılından bu yana sürüyor.

Mahkeme kararlarına rağmen proje tamamlanarak faaliyete geçirilmiş olsa da yargıdan iptal kararları gelmeye devam ediyor. Bahçeşehirliler Derneği tarafından, gölet bölgesindeki parsellerin hasılat paylaşımı yöntemiyle yapılaşmaya açılması amacıyla 2015 yılında yapılan satış ihalesinin iptali istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2016 yılında ihalenin usul ve hukuka uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddetmişti. Karar temyiz edilmişti.

Davacılar, ihale konusu taşınmazların tapu kayıtlarında “satılamaz” şerhi bulunmasına rağmen satışa konu edilmesinin hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Temyiz incelemesini yapan Danıştay, ihaleye ilişkin işlemleri iptal etmişti.

AKP'Lİ BELEDİYE VE ŞİRKETİN 'DÜZELTME' TALEBİ REDDEDİLDİ

Bu kararın ardından Bahçeşehir Gölet ve karşı yamaçlarına ilişkin Danıştay aşamasında bekleyen dosyalar kapsamında da yeni bir gelişme yaşandı. AKP'li Başakşehir Belediyesi ile projeyi hayata geçiren inşaat şirketi Atmaca’nın karar düzeltme talepleri, Danıştay 8. Daire Başkanlığı tarafından reddedildi.

Bu son kararla birlikte, Bahçeşehir Gölet bölgesinde yeşil alanların yapılaşmaya açılmasına ilişkin yargı kararları bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bölge sakinleri ve Bahçeşehirliler Derneği, hukuka aykırı olduğu belirtilen projeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ediyor.