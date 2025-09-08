Çamaşır asarken 5'inci kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, 5’inci kattaki evinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybedip düşen Türkan Kalaycı (61) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Esenevler Sitesi’nde meydana geldi. Türkan Kalaycı, iddiaya göre, evinin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini yitirerek beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS EKİPLERİNDEN ÇEVREDE İNCELEME

Polis ekipleri sitede ve çevrede inceleme yaparken, Kalaycı’nın cenazesi otopsi için Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.