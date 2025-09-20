Çalmalarıyla yakalanmaları bir oldu!

Yayınlanma:
Diyarbakır’da 3 kadın kuyumcuda 2,5 kilogram altını çaldı. İhbar üzerine polis ekipleri hareketi geçti. Ekiplerin 2 saat yaptıkları teknik takip sonucu şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı.

Diyarbakır’da çarşaflı 3 kadının kuyumcuda 2,5 kilogram altını çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bu sabah saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuyumcu altınları vitrine yerleştiği sırada çarşaflı 3 kadın içeri gelerek, altın çeşitlerine baktı.

Görüntülerde, kuyumcuyu oyalayan kadınlardan bir dışarı çıkıp, vitrindeki altınları kuyumcuya gösterdiği esnada fırsattan yaralanan diğer kadın, kasada bulunan bir kutu altını alarak çarşafın arasına gizledi. Kadınların ayrılmasının ardından kuyumcu iş yerinde yaptığı incelemede soyulduğunu fark etti.

2 SAAT SONRA YAKALANDI

İş yeri sahibinin Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı’na bilgi vermesinin ardından polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucu soygun için Diyarbakır’a gelen ve “Antalya Grubu” olarak bilinen 6 kişilik organize hırsızlık çetesini, olaydan 2 saat sonra Şanlıurfa’ya bağlı Hilvan ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezindeki sorguları sürerken, çalınan altınlarla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

