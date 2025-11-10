Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in ailesi şikayetini geri çekti

İstanbul'un göbeğindeki Çalık Holding binasının önünde tazminatını almak için eylem yaptığı için dövülerek katledilen Erol Eğrek'in ailesi şikayetinden vazgeçti.

İşçi Erol Eğrek, Mayıs 2015'te Çalık Holding önünde tazminatını alamadığı gerekçesiyle silahlı eylem yaptı.

Eğrek, korumalar tarafından öldüresiye dövüldü ve gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayda hemen bir hastanenin karşısında oldu. Eğrek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümüne yol açan şiddeti gördüğü Çalık Holding binası özel bir hastane dip dibe.

Eğrek'in ölümüyle ilgili biri polis altı kişi gözaltına alındı, dördü tutuklandı. İki kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Eğrek'in katledilmesi ile ilgili davanın ikinci duruşması görüldü.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Duruşmaya Eğrek ailesinin “şikâyetten vazgeçme” dilekçesiyle başlandı. Ailenin gerekçesi şöyle açıklandı:

“Dosyadaki kamera kaydına ilişkin raporlar, sanıkların duruşmadaki hal ve tavırları ve daha fazla mağduriyet yaşamamak için” şikâyet geri çekildi.

Dilekçenin ardından savcı, ilk duruşmadaki mütalaasını değiştirerek tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

EROL EĞREK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Fatoş Erdoğan'ın Erol Eğrek davasında karar açıklandı. 1 yıl 8 ay ceza ve tahliye 3'ü tutuklu 4'ü tutuksuz sanıklardan 6 kişiye taksirle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay ceza verildi. Hükmün açıklamasını geri bırakıldı. Tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Tutuksuz sanıkların adli kontrolleri kaldırıldı. Bir tutuksuz sanık beraat etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

