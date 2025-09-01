Caferağa Deprem Toplanma Alanı satışa çıkarıldı: Açgözlülüğünüze bir son verin

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'de deprem toplanma alanı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkartıldı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Beton açgözlülüğünüze bir son verin. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün." dedi.

İstanbul Kadıköy'e bağlı Caferağa Mahallesi'ndeki deprem toplanma alanı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından imara açılarak satışa çıkarıldı.

Karara mahalleliler tepki gösterirken CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek, bölgenin sit alanı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Beton açgözlülüğünüze bir son verin. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün." dedi.

CHP'Lİ ZEYBEK'TEN DEPREM TOPLANMA ALANININ SATIŞA ÇIKARILMASINA TEPKİ

Caferağa Mahallesi'nde deprem toplanma alanının imara açılmasına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek iktidara seslenerek, "'Yaptım oldu' anlayışından vazgeçin halkın nefes alanlarını, deprem toplanma alanlarını yağmalamaktan vazgeçin." ifadelerinde bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın "Kamunun bir an önce bu kararından geri dönmesini bekliyoruz" çağrısına destek veren Zeybek satışa çıkarılan bölge hakkındaki dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"BETON AÇGÖZLÜLÜĞÜNÜZE BİR SON VERİN"

Caferağa Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan alanın arkeolojik ve kentsel sit alanı olduğunu paylaşan Zeybek,"Tescilli ağaçların bulunduğu bir alan. Muhtarlık binası, paramedik acil ambulans hizmeti, aile sağlık ocağı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait bir birim ve PTT alanı üzerinde yer alıyor. Yetmezmiş gibi bir de bu bölge, 28 Eylül 2022’de “Kadıköy Geleneksel Çarşı ve Moda Kentsel ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” ilan edildi. 25 Kasım 2022’de de geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlendi. Mevzuata göre bu alanda yeni bir uygulama yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın hazırlanıp onaylanması şart." dedi.

AKP iktidarına seslenen Zeybek şu ifadelerde bulundu:

"Daha ne olmalı durmanız için BU AŞAMALAR TAMAMLANMADAN BÖLGEDE HERHANGİ BİR İNŞAAT VEYA İHALE YAPILAMAZ BETON AÇGÖZLÜLÜĞÜNÜZE BİR SON VERİN. Bir kere olsun milleti düşünün. Bu akıl almaz karardan geri dönün."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

