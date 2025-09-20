Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt

Cafer Mahiroğlu’ndan satış iddiasına net yanıt
Yayınlanma:
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, son zamanlarda Halk TV'nin satılacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi. Mahiroğlu, "Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece kimse Halk TV’yi satın alamaz, çünkü Halk TV sadece Mahiroğlu’nun değildir. Halk TV iyi gününde de kötü gününde de yanında duran milyonlarındır" dedi.

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya hesapları ve farklı çevreler tarafından Halk TV'nin el değiştireceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, söz konusu iddialara sosyal medya X hesabından yanıt verdi.

Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların "trol ve kiralık kalemler" tarafından ortaya atılan komplo teorileri olduğunu belirtti.

Mahiroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Halk TV’yi takıntı haline getirmiş troller ve kiralık kalemler son günlerde yine efendilerinden aldıkları talimatla birbirlerini kıskandıracak komplo teorileri üretiyorlar.

Halk TV ailesine, seyircisine ve güzel günlere inanan milyonlara saygımdan dolayı son kez yazacağım. Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece kimse Halk TV’yi satın alamaz, çünkü Halk TV sadece Mahiroğlu’nun değildir. Halk TV iyi gününde de kötü gününde de yanında duran milyonlarındır.

whatsapp-image-2025-09-20-at-17-46-26.jpeg

O yüzden her sıkıştığınızda aynı senaryoyu yazmayın, daha yaratıcı olun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

