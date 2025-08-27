Cadde ortasında silahlı hesaplaşma: Kurşunlar havada uçuştu

İstanbul Sultanbeyli'de toplum güvenliğini tehlikeye atan bir olay daha yaşandı. Sokakta yaşanan silahlı çatışmada çevredeki ev ve araçlar zarar gördü.

Gece saat 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli cadde üzerinde bulunan bir kafeye silahla ateş açtı.

SOKAKTA KISA SÜRELİ ÇATIŞMA ÇIKTI

Kafede bulunanların da ateşe silahla karşılık vermesi sonucu sokakta kısa süreli çatışma yaşandı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyup panikleyen çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EVLERE VE ARAÇLARA KURŞUNLAR İSABET ETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmada, bazı evlerin duvarlarına ve park halindeki araçlara kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis, ifadelerini almak için kafe işletmecilerini polis merkezine götürdü. Kaçan şüpheli içinde yakalama çalışması devam ediyor.