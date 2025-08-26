Büyükşehirin göbeğinde 15 yılı susuz geçirdiler

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ergani ilçesinin Sabırlı ve Yakacık mahallelerinin içme suyu sorununu çözmek amacıyla başlatılan 42 milyon liralık yatırım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Proje kapsamında toplam 8 bin 200 metre içme suyu hattı döşendi. Çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanması ve böylece yurttaşların 15 yıldır süren su sorununun çözüme kavuşması hedefleniyor.

DİSKİ Ergani Şube Müdürü Ender Yalçın, Yukarı Sabırlı ve Yakacık mahallelerinde toplam 8 bin 200 metre içme suyu hattının döşendiğini belirtti. Yalçın, "Yukarı Sabırlı kısmının tamamlanmasının ardından Yakacık Mahallesi ayağında da sona gelindi. Çalışmaları kısa sürede tamamlayarak iki mahallede yaşayan yurttaşlarımızı sağlıklı suya kavuşturacağız" dedi.

NİTRAT SORUNU TARİH OLUYOR

Yakacık Mahalle Muhtarı Ferhat Gümüş, köylerinin Ergani’ye 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ve 15 yıldır sağlıklı içme suyuna erişemediklerini aktardı. Mahallede mevcut içme suyu şebekesinin nitrat oranının yüksek olması nedeniyle kullanılamadığını belirten Gümüş, DİSKİ’nin Sabırlı ve Yakacık mahalleleri için ortak bir sondaj kuyusu açtığını söyledi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 200 hane sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Muhtar Gümüş, “Projede emeği geçen tüm arkadaşlara ve DİSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞLARDAN MEMNUNİYET MESAJI

Mahalle sakinlerinden Mehmet Aşkın, yıllardır nitrat oranının yüksek olması sebebiyle içme suyu sorunu yaşadıklarını belirtti. Aşkın, "DİSKİ’nin açtığı sondaj kuyusunda yapılan analizlerin olumlu sonuç verdiğini gördük. Şimdi isale hattı çekiliyor. Çalışma tamamlandığında sağlıklı içme suyuna kavuşacağız. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Hanım Emektar ise geçmişte içme suyu için büyük zorluklar yaşadıklarını aktararak, "Yakındaki bir çeşmeden damla damla akan suyu bidonlara doldurabilmek için saatlerce bekliyorduk. Artık bu zorluklar geride kalıyor. Sağlıklı suya kavuşacağımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.