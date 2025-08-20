Büyükçekmece’de köpek kaçırıldı: Halk seferber oldu

Yayınlanma:
Sekiz yavrusu bulunan anne köpek, Büyükçekmece’de iki kişi tarafından araca konularak kaçırıldı. Polis şüphelileri yakaladı ancak köpek hâlâ kayıp. Yaşam savunucuları, köpek bulunmadan serbest bırakılmaya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde mahalle esnafı ve sakinlerinin uzun süredir sahiplendiği anne köpek, kimliği belirsiz iki kişi tarafından araca konularak kaçırıldı. Sekiz yavrusu bulunan köpeğin yokluğu hem mahalle halkı arasında endişeye neden oldu.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit ederek yakaladı. Ancak edinilen bilgiye göre, savcılıktaki ifadelerinde köpeği Kumburgaz mevkiisinde bıraktıklarını söyleyen şahıslar, köpek henüz bulunmadan serbest bırakıldı.

buyukcekmece-kayip-kopek.png

SEKİZ YAVRU ANNESİZ KALDI

Bu gelişme, yaşam hakkı savunucularının tepkisine neden oldu. Yaşam savunucuların yaptığı açıklamada, “Sekiz yavrunun annesiz kalması söz konusu. Köpek teslim edilmeden kişinin bırakılması kabul edilemez. Köpek bulunana kadar arayacağız, yaşam hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.

SEFERBER OLDULAR

Mahallede yaşayan yurttaşlar da anne köpeğin kaybolmasının ardından kendi imkânlarıyla arama çalışmaları başlattı. Esnaf ve gönüllüler sokak sokak gezerek köpeği bulmaya çalışırken, sosyal medyada da kayıp ilanları paylaşılıyor. Hayvanseverler, sürecin titizlikle yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı