Büyükçekmece’de köpek kaçırıldı: Halk seferber oldu

İstanbul Büyükçekmece'ye bağlı Mimarsinan Mahallesi’nde mahalle esnafı ve sakinlerinin uzun süredir sahiplendiği anne köpek, kimliği belirsiz iki kişi tarafından araca konularak kaçırıldı. Sekiz yavrusu bulunan köpeğin yokluğu hem mahalle halkı arasında endişeye neden oldu.

Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit ederek yakaladı. Ancak edinilen bilgiye göre, savcılıktaki ifadelerinde köpeği Kumburgaz mevkiisinde bıraktıklarını söyleyen şahıslar, köpek henüz bulunmadan serbest bırakıldı.

SEKİZ YAVRU ANNESİZ KALDI

Bu gelişme, yaşam hakkı savunucularının tepkisine neden oldu. Yaşam savunucuların yaptığı açıklamada, “Sekiz yavrunun annesiz kalması söz konusu. Köpek teslim edilmeden kişinin bırakılması kabul edilemez. Köpek bulunana kadar arayacağız, yaşam hakkına sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.

SEFERBER OLDULAR

Mahallede yaşayan yurttaşlar da anne köpeğin kaybolmasının ardından kendi imkânlarıyla arama çalışmaları başlattı. Esnaf ve gönüllüler sokak sokak gezerek köpeği bulmaya çalışırken, sosyal medyada da kayıp ilanları paylaşılıyor. Hayvanseverler, sürecin titizlikle yürütmesi gerektiğini ifade etti.