Büyük kararnamenin habercisiymiş: 14 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 882 sayılı adli yargı kararnamesi ile yargıdaki dengeler yeniden şekillendi. Ankara, Antalya ve Diyarbakır gibi merkezlerden yapılan atamalarla, yüksek yargı organları ve bölge adliye mahkemelerindeki kritik kadrolarda nöbet değişimi yaşandı.

14 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Kararname kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı kadrosu dikkat çekti. Mehmet Yılmaz, Armağan Buran ve Muhammet Sarı, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) düzeyinde ise Mehmet Ali Yüce Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcılığına getirilirken; Gökçe Demirci Yıldız ve Canan Karaaslan Ankara BAM üyeliğine dahil edildi. Ağır Ceza Mahkemeleri ayağında Musa Talih Isparta'ya, Vedat Efe ise Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

Taşra teşkilatındaki değişimlerde Elmalı ve Kızılcahamam’a yeni başsavcılar görevlendirilirken; Oğuz Saylam, Şerife Evleksiz, Aslıhan Erhan, Burak Özer ve Esra Nur Talih’in de görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Bu atamalarla hem yüksek yargıdaki dosya yoğunluğuna karşı yeni bir yapı kurulması hem de taşradaki kadroların yenilenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor.

BÜYÜK KARARNAMENİN HABERCİSİYMİŞ

İktidara yakın Son TV'nin haberine göre; yayımlanan bu liste, yargı camiasında uzun süredir beklenen köklü değişimlerin ilk somut adımı olarak görülüyor.

Özellikle Ankara merkezli atamalar ve yüksek yargıdaki savcı takviyeleri, önümüzdeki dönemde yayımlanması beklenen çok daha geniş kapsamlı yaz kararnamesinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

3 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi: 7 yeni atama

Yargı kulislerinde, bu 14 isimlik listenin sadece bir başlangıç olduğu ve stratejik noktalarda çok daha kapsamlı değişimlerin yolda olduğu konuşuluyor.

İşte 14 hakim ve savcı atama listesi: