3 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi: 7 yeni atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar, Resmî Gazete’de yürürlüğe girdi. Yeni atamalarla birlikte Türkiye’nin çeşitli ülkelerdeki diplomatik temsilciliğinde değişikliğe gidildi.

MERKEZE ÇEKİLENLER

Kararla birlikte Bolivya Çokuluslu Devleti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın merkeze alındı. Ekvator Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın da merkeze çekildi. Ayrıca Angola Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alındı.

7 ÜLKEDE YENİ ATAMA

Karara göre şu isimler yeni görevlerine getirildi:

Gine-Bissau Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu atandı.

Macaristan’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul atandı.

Nijer Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan atandı.

Malezya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık atandı.

İsveç Krallığı’nda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç atandı.

Madagaskar Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Angola Cumhuriyeti’nde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Özgür Uludüz atandı.

Atamalarla birlikte Türkiye’nin yedi ülkedeki diplomatik temsilciliği yenilenmiş oldu. Kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.