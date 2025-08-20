Bursa’dan acı haber geldi! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’dan acı haber geldi! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Yayınlanma:
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde serinlemek amacıyla İznik Gölü’ne giren 6 yaşındaki Erhan Çetin’in cansız bedeni bulundu. Gözyaşları içinde gölden çıkarılan çocuğun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölü’ndeki pompa istasyonu yakınında meydana gelen olayda, Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için bir tesise gelen 6 yaşındaki Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin’in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken gölde kaybolan çocuğu arama çalışmaları başlatıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

iznik-golunde-kaybolan-6-yasindaki-erha-874063-259618.jpg

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1 saatin ardından 6 yaşındaki Erhan Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin gözyaşları arasında gölden çıkarılan Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

iznik-golunde-kaybolan-6-yasindaki-erha-874062-259618.jpg



Kaynak:DHA

