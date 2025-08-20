Bursa’dan acı haber geldi! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan İznik Gölü’ndeki pompa istasyonu yakınında meydana gelen olayda, Bilecik’ten ailesiyle birlikte piknik yapmak için bir tesise gelen 6 yaşındaki Erhan Çetin, iddiaya göre serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Çetin’in gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilirken gölde kaybolan çocuğu arama çalışmaları başlatıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI!

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 1 saatin ardından 6 yaşındaki Erhan Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesinin gözyaşları arasında gölden çıkarılan Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





