Bursa'da üzerine inşaat iskelesi devrilen işçi ağır yaralandı!

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden bir fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında, devrilen iskelenin altında kalan Serdar İ. (27) ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı süren bir fabrika inşaatında üzücü bir iş kazası yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle kurulan iskele, o sırada inşaatta çalışan Serdar İ.'nin (27) üzerine devrildi.

Büyük skandal! Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulunduBüyük skandal! Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu

İskelenin altında kalan Serdar İ., ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

isci.jpg

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Serdar İ., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, iş kazasının nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

