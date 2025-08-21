Bursa’da silahlı saldırı! Büfeye ateş açıp kaçtılar

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, araçla bir büfenin önüne gelen şüpheliler, büfeye silahlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, saat 04.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Osmaniye Mahallesi’nde, otomobilleriyle bir büfenin önüne gelen şüpheliler, büfeye defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tabancadan çıkan mermiler, işyerinin camlarına isabet ederek hasar verdi.

bursada-bufeye-silahli-saldiri-874562-259791.jpg

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar ettiDiyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Taksiciyi silahla öldüren saldırgan işte böyle kaçmış: Akılalmaz ifadesi şaşkına çevirdiTaksiciyi silahla öldüren saldırgan işte böyle kaçmış: Akılalmaz ifadesi şaşkına çevirdi

bursada-bufeye-silahli-saldiri-874561-259791.jpg



Kaynak:DHA

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı