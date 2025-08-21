Bursa’da silahlı saldırı! Büfeye ateş açıp kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, saat 04.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Osmaniye Mahallesi’nde, otomobilleriyle bir büfenin önüne gelen şüpheliler, büfeye defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Tabancadan çıkan mermiler, işyerinin camlarına isabet ederek hasar verdi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, işyeri ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır’da dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Taksiciyi silahla öldüren saldırgan işte böyle kaçmış: Akılalmaz ifadesi şaşkına çevirdi





