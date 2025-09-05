Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Orhangazi ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildiğini aktardı. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yerlikaya, operasyonu yürüten Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.