Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildiğini, 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Orhangazi ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildiğini aktardı. Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yerlikaya, operasyonu yürüten Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu