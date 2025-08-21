Bursa'da bir palyaço elinde bıçakla sokakta oynayan çocukları kovaladı

Yayınlanma:
Bursa’da korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. İddiaya göre üzerinde palyaço kıyafeti olan bir kişi, elinde bıçakla çocukları kovaladı. Çocuklar, yakındaki bir eve sığınırken, palyaçonun bir süre kapının önünde durup içeri seslenmesi dikkat çekti. Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi’nde, izleyenleri korku filminde hissettiren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre üzerinde palyaço kıyafeti olan kişinin, elinde bıçakla 18 Ağustos’ta saat 21.30 sıralarında 1. Zindankapı Sokak oyun oynayan çocukları kovaladığı iddia edildi.

palyaco-bursada-elinde-bicakla-cocuklari-kovaladi.jpg

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde, sokağın başında palyaço kıyafetli şüphelinin görünmesiyle, 2 kadın ile 3 çocuğun eve kaçıp kapıyı kapattıkları görüldü.

palyaco-bursada-elinde-bicakla-cocuklari-kovaladi-001.jpg

Tek katlı müstakil evin kapısına gelen şüphelinin, bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp, evin penceresine doğru el salladığı da görüntülere yansıdı.

palyaco-bursada-elinde-bicakla-cocuklari-kovaladi-003.jpg

‘EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN GÖRDÜM, HAREKETLERİ TUHAFTI’

Konuyla ilgili açıklamada bulunan mahalle muhtarı Emine Aytekin, gelen şikayetler üzerine konuyu polise ilettiğini belirterek, “Geçen gün ben de evimin balkonunda otururken, aşağıdan geçen palyaço kıyafetli birini gördüm. İleride bir otel olduğu için, oraya eğlenceye gittiğini düşündüm. Ama hal ve hareketleri tuhaftı. Mahalleden birkaç kişiden de şikayet gelince emniyete bildirdim. Tedirginiz” diye konuştu.

palyaco-bursada-elinde-bicakla-cocuklari-kovaladi-002.jpg

Şikayet üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

