Bursa'da akıl almaz olay! Polisleri hem köpeği hem kendisi ısırdı

Bursa’da tartıştığı eşinin şikayet ettiği F.A., gelen polis ekiplerinin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Polisi ısıran köpek etkisiz hale getirilirken, F.A. da bir başka polisi bacağından ısırdı.

