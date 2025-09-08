Bursa'da akıl almaz olay! Polisleri hem köpeği hem kendisi ısırdı

Yayınlanma:
Bursa’da tartıştığı eşinin şikayet ettiği F.A., gelen polis ekiplerinin üzerine pitbull cinsi köpeğini saldı. Polisi ısıran köpek etkisiz hale getirilirken, F.A. da bir başka polisi bacağından ısırdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı.

Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı. Tabancalarını çeken polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. ise kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı.

Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. F.A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, evde bulunan oğlunu ifadesi için annesiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

