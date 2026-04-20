Bursa barajları yağışlarla doldu: İznik Gölü yerinde sayıyor!

Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde su seviyesindeki düşüş endişe verici boyutlara ulaştı. Bursa'da içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar kış ve ilkbahar yağışlarıyla dolarken bölgenin en önemli ekosistemlerinden biri olan İznik Gölü bu can suyundan mahrum kaldı.

Zengin biyoçeşitliliği ve tarımsal sulama kapasitesiyle hayati öneme sahip olan gölde çekilme durdurulamıyor.

DRON GÖRÜNTÜLERİ ACI TABLOYU ORTAYA KOYDU

Aralık 2025 dönemine ait kayıtlar ile güncel dron fotoğrafları karşılaştırıldığında su seviyesinin yerinde saydığı saptandı. Yağışlı mevsim geride kalmasına rağmen gölün yüzey genişliğinde herhangi bir toparlanma emaresi görülmedi.

Bölgedeki barajlar tam kapasiteye yaklaşırken devasa gölün su dengesini kuramaması çevresel bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor.

İZNİK GÖLÜ İÇİN STRES UYARISI YAPILDI

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar gölün mevcut durumuna dair önemli bilimsel tespitlerde bulundu. İznik Gölü'nün hem sanayi faaliyetleri hem de yoğun tarımsal sulama nedeniyle büyük bir baskı altında olduğunu belirten Dindar gölü besleyen kaynaklar ile kaybedilen su miktarının birbirini dengelemediğini vurguladı.

"GÖLDE BİR TOPARLANMA OLMASINI MAALESEF BEKLEYEMİYORUZ"

Eko-sistemin korunması için göl üzerindeki kullanım stresinin azaltılması gerektiği bilimsel verilerle ortaya kondu.

Son dönemdeki yağışlara rağmen göldeki su seviyesinde ciddi bir artış olmadığını anlatan Dindar, "Çok yıllık bir su bütçesi bozukluğu olduğu için sadece tek mevsimlik bir yağışla, gölde bir toparlanma olmasını maalesef bekleyemiyoruz. Burada önemli olan, gölün su bütçesinin doğru hesaplanması ve ciddi anlamda takip edilebilmesi." diye konuştu.

Dindar, İznik Gölü'nü korumak için tedbirler alınması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yani aslında suyu doğru yönetmek için havza bazlı bir yönetim sistemi belirlemek lazım. Göle ne kadar su geliyor, ne kadar su kullanılıyor, bu su bütçe dengesini bizim hem yer istasyonlarıyla hem uydu görüntüleriyle takip etmemiz ve su tahsisini yaparken de buna göre bir önlem almamız gerekiyor. Burada sadece yağmurların yağıp suyun dolmasını beklemekle maalesef gölü eski haline getiremeyiz. Dolayısıyla gölü bu anlamda bizim koruyacak daha stratejik bir eylem planına ihtiyacımız var. Tarımsal sulama baskısı azaltılmalı.

"BUHARLAŞMAYLA DA BİRLİKTE MAALESEF CANLILIK OLUMSUZ ETKİLENECEK"

Yaz aylarında yaşanabilecek olası kuraklıkla daha büyük problemlerin yaşanabileceğini ifade eden Dindar, şunları kaydetti:

Su seviyesi zaten şu anda oldukça az. Yeraltı suları, gölü besleyen önemli kaynaklardan bir tanesi. Eğer yeraltı suyuyla ilgili ciddi kısıtlamalar, takipler olmazsa ve tarımsal sulamanın da bu anlamdaki baskısını doğru yönetemezsek su seviyesi azalacağı için, buharlaşmayla da birlikte maalesef oradaki canlılık olumsuz etkilenecek çünkü yazın zaten suyun içinde çözülmüş oksijen miktarı azalıyor ve suyun seviyesi düştüğünde oksijen maalesef çok kritik seviyelere iniyor. Bu kritik seviyelerde suyun içerisindeki canlılığı maalesef olumsuz etkiliyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK VE TARIMSAL GELECEK TEHLİKE ALTINDA

Farklı su canlılarına ev sahipliği yapan ve çevresindeki geniş tarım arazilerine hayat veren gölün çekilmesi yerel ekonomiyi de tehdit ediyor. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve kontrolsüz sulama faaliyetleri nedeniyle gölün kendisini yenileyemediği ifade edildi. Yetkililer ve bilim insanları Marmara'nın bu en büyük doğal mirasının korunması için acil önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir görünüyor. (AA)