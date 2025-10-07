Bürokrasi öldürdü mahkeme diriltti: Hakim Bey vallahi yaşıyoruz

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yaşayan Köksal Kalkan (55) ve Yüksel Kalkan (58), 92 yaşında vefat eden babaları Sayim Kalkan'ın cenazesini 30 Eylül'de memleketleri Erzurum'un Oltu ilçesine getirdi. Babalarını son yolculuğuna uğurladıktan sonra veraset ilamı çıkarmak için Oltu'da notere giden kardeşler, akılalmaz bir durumla karşılaştı. Noterde yapılan sorgulamada, Köksal Kalkan'ın 1999 yılından, ağabeyi Yüksel Kalkan'ın ise 2007 yılından beri resmi kayıtlarda "ölü" olarak göründüğü ortaya çıktı.

MAHKEMEDE "CANLI" OLDUKLARINI KANITLADILAR

Yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşıran iki kardeş, hayatta olduklarını ispatlamak için Oltu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak zorunda kaldı. Mahkeme heyeti, duruşma sırasında Kalkan kardeşleri bizzat görerek "canlı tespit" yaptı. Mahkeme kararında, her iki kardeşin de nüfus kayıtlarında 'Ölüm: Bilinmeyen' ifadesinin bulunduğu belirtildi. Kardeşlerin mahkemeye bizzat gelerek Türkiye Cumhuriyeti Geçici Mavi Kart kimliklerini ibraz etmeleri üzerine, sağ oldukları tescillendi ve yapılan işlemler sonucunda yeniden Türkiye nüfus sistemine kayıtları yapıldı.

SEBEBİ VATANDAŞLIK DEĞİŞİKLİĞİNİN 'ÖLÜM' OLARAK KAYDEDİLMESİ

Kalkan kardeşlerin Türkiye'de ölü olarak görünmelerinin nedeninin, Almanya vatandaşlığına geçmeleri olduğu anlaşıldı. Yabancı ülke vatandaşlığına geçen iki kardeşin Türkiye'deki nüfus kayıt sisteminden 'vatandaşlık statüsü değişikliği' olarak işlenmesi gerekirken, sehven 'ölüm' olarak düşüldüğü ortaya çıktı.

"VERGİ ÖDÜYORUM VEKALET VERİYORUM AMA ÖLÜYMÜŞÜM"

Yaşadığı olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Köksal Kalkan, durumu şu sözlerle anlattı:

"28 Eylül'de babam Almanya'da vefat etti. Defin için uçakla Oltu'ya getirdik. Cenaze töreni sonrası resmi işlemleri yaparken, benim 1999, ağabeyimin ise 2007 yılından beri ölü olduğumuzu söylediler. Hakimin karşısına çıktık. Bir sürü uğraştan sonra sağ olduğumuzu ispatladık. Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum, vergimi ödüyorum, vekalet veriyorum, mavi kart ile giriş çıkış yapıyorum. Ama sistemde yokum, Oltu'da kaydım bile çıkmadı."

"MEĞER ÖLÜ İKİ KİŞİDEN VEKALET ALMIŞIM"

Kalkan kardeşlerin Oltu'da yaşayan çocukluk arkadaşı Zafer Tosun ise yaşananları "Aziz Nesin hikayesi gibi" diyerek yorumladı. Tosun, "Köksal ve Yüksel benim çocukluk arkadaşlarım. Yıllardır Oltu'daki işlerini bana vekalet vererek hallettiriyorlardı. Babalarının vefatının ardından veraset ilanı için resmi işlemleri başlattığımızda, sistemde ikisinin de ölü olduğunu öğrendik. Ben meğer ölü iki kişiden vekalet almışım! Mahkeme sağ olsun, arkadaşlarımın hayatta olduklarını tescilledi" diye konuştu.