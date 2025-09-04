Burdur'daki orman yangını söndürüldü

Burdur'daki orman yangını söndürüldü
Yayınlanma:
Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen orman yangını söndürüldü.

Yaz aylarının gelmesi ile yurt genelinde başlayan orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Sadece bugün Düzce ve Burdur'da iki orman yangını daha çıktı. Düzce de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler yapılarak kontrol atına alma çalışmaları devam ederken Burdur'da sabah saatlerinde çıkan orman yangınından iyi haber geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ: 1 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Burdur'da sabah saatlerinde Altınyayla ilçesi Çırkıcak mevkiindeki ormanda sabah saatlerinde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

KARADAN MÜDAHALE İÇİN EKİPLER YÜRÜYEREK GİTTİ

Yangının meydana geldiği alanda araçla ulaşımın olmadığı bölgeye yürüyerek giden ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dekar zarar gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

