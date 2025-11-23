Burası Kars: Baraj suları çekildi, köy gün yüzüne çıktı

Burası Kars: Baraj suları çekildi, köy gün yüzüne çıktı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

kars.jpg

Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

kars1.jpg

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

kars2.jpg

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.

kars3.jpg

kars4.jpg

kars5.jpg

Kaynak:AA

