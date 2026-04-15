Bülent Arınç Şırnak Üniversitesi rektörüne "Haddini aştı" diyerek yüklendi

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, üniversiteye yapacağı atamalarda “liyakat yerine sadakati esas alacağını” ifade etmiş, kendisini eleştiren milletvekillerine de “vasıfsız ve münafık” diyerek tepki çekmişti.

Alkış'ın ayrıca “Eski Cumhuriyet’in rektörü değilim” diyerek Cumhuriyet değerlerini de hedef alması bardağı taşırdı. Alkış'ın kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalarına siyasetten bir tepki de eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç'tan geldi.

BÜLENT ARINÇ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE "HADDİNİ AŞTI" DİYEREK YÜKLENDİ

Bülent Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rektör Abdurrahim Alkış’ın milletvekillerine yönelik üslubunun "sorumsuzca" olduğunu ve "haddini aşan" bir boyuta ulaştığını söyledi.

TBMM'nin millet iradesinin kalbi olduğunu vurgulayan Arınç, seçilmiş milletvekillerine "münafık" denilmesinin ve "havlayıp kudurmak" gibi ifadelerle itham edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Arınç, tasavvuf alanında akademik çalışmalar yapmış bir profesör ve rektörün böyle bir saygısızlığa imza atmasını eleştirerek, Cumhuriyet döneminin "hastalıklı ve çürük" olarak nitelendirilmesinin "anlaşılabilir ve affedilebilir" olmadığını kaydetti.

Rektör Alkış’ın geçmişteki tartışmalı atamalarına ve kendisini "dirayetli" olarak tanımlayıp YÖK yönetiminin koşulsuz desteğine sahip olduğu yönündeki beyanlarına da değinen Arınç, milletvekillerine ve Meclis'in manevi şahsiyetine yönelik hakaretlerin bağışlanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Beş dönem milletvekilliği ve TBMM Başkanlığı yapmış bir isim olarak bu durumu görmezden gelemeyeceğini belirten Arınç, ilgili makamlara çağrıda bulundu.

Arınç; Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve YÖK Başkanlığı’nı, Rektör Abdurrahim Alkış hakkında gerekli incelemelerin başlatılması ve yaptırımların uygulanması konusunda göreve davet etti.