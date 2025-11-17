Bugün ve yarın geçerli: Yurt içi biletler 1000 TL’den satışta
Türk Hava Yolları (THY), düzenlendiği kampanyayla yurt içi uçuşlarda 1000 liradan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında yurt içi uçuşları için 1000 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın bilet alınabilecek.
Yolcular, bu biletleriyle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek.
KAMPANYA DETAYLARI
İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli kampanyayla ilgili bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Türkiye’nin dört bir yanına yurt içi biletlerinizi 17-18 Kasım’da alın, 3 Şubat - 19 Mart 2026 tarihlerinde 1000 TL’den başlayan fiyatlarla uçun.— Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 17, 2025
