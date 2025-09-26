BUDO’nun 6 seferi kötü hava nedeniyle iptal edildi

BUDO’nun 6 seferi kötü hava nedeniyle iptal edildi
Yayınlanma:
Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün gerçekleştirmeyi planladığı 6 seferi, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün gerçekleştirmeyi planladığı 6 seferi, kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bu nedenle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor!AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor!

6 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Türkiye
Çerçioğlu hakkında yeni iddia! Kendisine yakın isimlere ikinci maaş kıyağı
Çerçioğlu hakkında yeni iddia! Kendisine yakın isimlere ikinci maaş kıyağı
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor
‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor