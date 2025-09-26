BUDO’nun 6 seferi kötü hava nedeniyle iptal edildi

Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün gerçekleştirmeyi planladığı 6 seferi, kötü hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bu nedenle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yağmur geliyor!

6 SEFER İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.