Bu kez Malatya yanıyor! Alevler evlere sıçradı

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bulunan bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde ormana sıçrarken köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları sürerken yangın bölgesine arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

1 EV ZARAR GÖRDÜ!

Yangında şimdiye dek 1 evin zarar gördüğü bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.