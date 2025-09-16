Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellileri asansöre kilitleyen vicdansız yakalandı

İzmir Banliyö Tren Hattı’nda (İZBAN) bulunan asansör ve yürüyen merdivenleri bozduğu öne sürülen bir kişi, istasyonlardaki kameralardan elde edilen görüntüler sayesinde yakalandı. Şahsın fotoğrafları tüm güvenlik görevlilerine dağıtıldıktan iki gün sonra, aynı sabotajcı Nergis istasyonunda da bir yolcunun asansörde kalmasına neden olacak şekilde eylemde bulunduktan sonra banliyö tren hattının güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

KASITLI OLARAK DURDURDU

İlk olay, banliyö tren hattının Karşıyaka istasyonunda yaşandı. Tepeköy istikametindeki perona inen sabotajcı, trenden inen yolcuların asansöre binmesini bekledi. Ardından hareket halindeki asansörü bozarak, içindeki yolcuların mahsur kalmasına neden oldu.

Asansör içinde bulunan dört yolcu, istasyon personelinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Görüntülerle yapılan incelemede, şüpheli şahsın, biri bedensel engelli, diğeri yetmiş yaşlarında dört yolcunun asansöre binmesini bekledikten sonra, yanında getirdiği özel anahtarla asansörün kapısını açtığı ve acil butonuna basarak asansörü durdurduğu anlar kamera görüntüleri ile net bir şekilde belirlendi.

ÖZEL ANAHTARLA TEKNİK PERSONEL GÖRÜNÜMÜ VERDİ

Şüpheli şahsın, kendisine teknik personel görünümü verecek şekilde bir firmanın iş kıyafetini giydiği ve yanında özel bir anahtar taşıdığı tespit edildi. Olay sırasında asansör kabini hareket ettikten sonra asansör boşluğuna açılan kapıyı özel anahtar yardımı ile açtığı, ayağı ile kapının kapanmasını engellediği ve acil durum düğmesine ayağıyla bastığı belirlendi. Bu sırada cep telefonu ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra güvenlik görevlileri gelirken olay yerinden hızla uzaklaştığı kamera kayıtlarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntüler doğrultusunda şahsın fotoğrafları tüm güvenlik personeline dağıtıldı ve aynı eylemi tekrar etme ihtimaline karşı görevliler uyarıldı. İsminin baş harfleri C.C. olan şüpheli şahıs, Nergis istasyonunda yine aynı kasıtlı eylemi yapmaya çalışırken güvenlik personelinin dikkati sayesinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.