Bu itiraf AKP'den geldi: Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor

KKTC'deki seçimlerde Ankara'nın milletvekillerinden sanatçılarına varıncaya kadar Ersin Tatar'ı desteklemesine rağmen Tufan Erhürman'ın büyük farkla Cumhurbaşkanı olmasının ardından AKP'den, “Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” itirafı geldi.

KKTC’deki seçim sonuçları Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. AKP içinde, “planlar tutmadı” değerlendirmeleri yapılırken, parti kaynakları sahadaki propagandanın beklenen etkiyi yaratmadığını dile getirdi.

Kulislerde, seçmenin Türkiye’nin seçim sürecine yönelik müdahaleci tutumuna tepki gösterdiği konuşuluyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, parti içinden bazı isimler Ankara’nın Kıbrıs politikasının yeniden ele alınması gerektiğini savunuyor.

KKTC’de yüzde 27’lik farkın mesajları

Parti kaynaklarından biri, mevcut stratejinin seçmen nezdinde olumsuz karşılandığını belirterek, “Bu sonuç, Ankara’nın Kıbrıs siyasetini yeniden tanımlaması gerektiğini gösteriyor. Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberinde yer alan ilgili kısım şu şekilde: