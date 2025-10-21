Bu itiraf AKP'den geldi: Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor

Bu itiraf AKP'den geldi: Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor
Yayınlanma:
KKTC'deki seçimlerde Ankara'nın milletvekillerinden sanatçılarına varıncaya kadar Ersin Tatar'ı desteklemesine rağmen Erhütman'ın büyük farkla Cumhurbaşkanı olmasının ardından AKP'den, "Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor" itirafı geldi

KKTC'deki seçimlerde Ankara'nın milletvekillerinden sanatçılarına varıncaya kadar Ersin Tatar'ı desteklemesine rağmen Tufan Erhürman'ın büyük farkla Cumhurbaşkanı olmasının ardından AKP'den, “Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” itirafı geldi.

KKTC’deki seçim sonuçları Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırdı. AKP içinde, “planlar tutmadı” değerlendirmeleri yapılırken, parti kaynakları sahadaki propagandanın beklenen etkiyi yaratmadığını dile getirdi.

yeni-proje-34.jpg

Kulislerde, seçmenin Türkiye’nin seçim sürecine yönelik müdahaleci tutumuna tepki gösterdiği konuşuluyor. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, parti içinden bazı isimler Ankara’nın Kıbrıs politikasının yeniden ele alınması gerektiğini savunuyor.

KKTC’de yüzde 27’lik farkın mesajlarıKKTC’de yüzde 27’lik farkın mesajları

Parti kaynaklarından biri, mevcut stratejinin seçmen nezdinde olumsuz karşılandığını belirterek, “Bu sonuç, Ankara’nın Kıbrıs siyasetini yeniden tanımlaması gerektiğini gösteriyor. Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberinde yer alan ilgili kısım şu şekilde:

Seçim sonuçları AKP içinde “planlar tutmadı” değerlendirmelerine neden oldu. Kulislerde, Ankara’nın sahadaki propaganda faaliyetlerinin beklenen etkiyi yaratmadığı, seçmenin “Türkiye müdahalesine tepki” gösterdiği konuşuluyor. Parti içi bir kaynağa göre, “Bu sonuç, Ankara’nın Kıbrıs siyasetini yeniden tanımlaması gerektiğini gösteriyor. Sahadaki karşılığı olmayan hamleler ters tepiyor” görüşü hakim...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Saray'da şok üstüne şok
Saray'da şok üstüne şok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu