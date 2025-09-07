Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: 2 gün denize girmek yasaklandı!

Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

tekirdag-saray-ve-kirklareli-vize-1.jpg

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

tekirdag-saray-ve-kirklareli-vize-2.jpg

Vize Kaymakamlığı da 2 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

tekirdag-saray-ve-kirklareli-vize-3.jpg

Kaynak:DHA

