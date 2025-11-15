Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'

Helin Yılmaz

Bir süredir psikologlar, yüksek lisans yaparak 'klinik psikolog' unvanı almaya zorlandığına ilişkin şikayetlerini yetkili makamlara duyurmaya çalışıyordu. Bu kez açıklama ataması gerçekleşmiş sağlık bakanlığına bağlı çalışan psikologlardan geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın KPSS-2025/5 atama kılavuzunda psikolog kadrolarının yerine “klinik psikolog” kadrolarına yer verilmesi, devlet hastanelerinde çalışan psikologlar tarafından “emsali görülmemiş bir uygulama” olarak nitelendirildi. Psikologlar, yayımladıkları kapsamlı bildiriyle, meslek tanımının lisans düzeyinde yapılması gerektiğini ve klinik psikolog unvanının ayrı bir meslek gibi ele alınamayacağını vurguladı.

“YÜKSEK LİSANS, MESLEK UNVANINI DEĞİŞTİRMEZ”

Danıştay 5'inci dairesinin verdiği kararda yüksek lisans ile mesleğin unvan değişimine uğramayacağı karar verilmişti. Karar "ülkemizde bir meslek ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olacağında kuşkuya yer bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, bir meslek veya meslek unvanını ancak lisans öğretimi sağlayabilmektedir. Buna karşılık master (yüksek lisans) öğrenimi, söz konusu bent hükmünde de belirtildiği gibi, belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta; ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan sağlamamaktadır." şeklinde ifadelerle açıklanmıştı.

Açıklamada, YÖK’ün 2547 sayılı Kanunu ve Danıştay kararlarının açık biçimde lisans eğitimiyle kazanılan meslek unvanının yüksek lisansla değiştirilemeyeceğini belirttiği hatırlatıldı. Psikologlar, PDR mezunlarının klinik psikoloji yüksek lisansıyla “klinik psikolog” unvanı kazanmasının hem mevzuata hem mahkeme kararlarına aykırı olduğunu ifade etti.

“KLİNİK UZMANLIK ŞARTI EĞİTİM EŞİTSİZLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR”

Türkiye’de her yıl yaklaşık 12 bin 500 psikoloji mezunu verildiği, buna karşın devlet üniversitelerindeki klinik psikoloji yüksek lisans kontenjanının yalnızca 100 civarında olduğu belirtildi.

Vakıf üniversitelerindeki yüksek lisans ücretlerinin milyon liralara ulaşmasının ise meslektaşlar arasında ciddi eşitsizlik yarattığı vurgulandı.

Psikologlar, “Bu düzenleme, kamuya atanmamız için ikinci bir bariyer oluşturuyor. KPSS puanıyla hak kazanılması gereken kadrolar, yüksek ücretli programlara erişimi olanlarla sınırlı hâle geliyor” ifadelerini kullandı.

“PSİKOLOG VE KLİNİK PSİKOLOG AYNI İŞLERİ YAPIYOR”

Bildiriye göre, mevcut yönetmeliklerde psikolog ve klinik psikolog arasında iş tanımı açısından bir fark bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı'nın geçmiş CİMER yanıtlarında da hastanelerde çalışan psikologların fiilen klinik psikolog görevlerini yürüttüğü kabul ediliyor.

Psikologlar, “Bu gerçek ortadayken klinik psikolog için ayrı kadro açılması mesleğin niteliğiyle bağdaşmamaktadır” dedi.

“SAĞLIK MESLEK MENSUBU SAYILMAMAK AYRIMCILIK YARATIYOR”

1219 sayılı yasa uyarınca klinik psikologların sağlık meslek mensubu kabul edildiği, ancak lisans mezunu psikologların “diğer meslek mensubu” kategorisine alınmasının uzun süredir devam eden bir adaletsizlik olduğu belirtildi.

Bildiride, psikologların forma renginin dahi teknikerlerle aynı renkte (kahverengi) belirlenmesinin mesleğin kurumsal saygınlığını zedelediği vurgulandı.

