Bu aktrolün Gürsel Tekin'in minibüsünde ne işi var? CHP'ye demediğini bırakmamış
CHP İstanbul İl Binası abluka altındayken dikkatleri çeken kayyum Gürsel Tekin'in siyah minibüsü içinde konuşulanların ardından içindekilerle dikkat çekti. "Gürsel Tekin'in yanındayız" diyerek paylaşımlar yapan şahsın paylaştığı fotoğraf "Bu aktrolün Gürsel Tekin'in minibüsünde ne işi var?" sorusunu akıllara getirdi. Paylaşımları çok şey anlatan o şahıs CHP'ye demediğini bırakmamış...

CHP İstanbul Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına geldiği siyah minibüs bir süre polis ablukasında beklemesi ile dikkatleri çekmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz minibüste konuşulanları yazmış Gürsel Tekin'in son ana kadar CHP yönetimi ile diyalog halinde olduğunu aktarmıştı.

Minibüsün içinde çekilen bir fotoğraf ise yeni bir soru işareti yarattı.

BU AKTROLÜN GÜRSEL TEKİN'İN MİNİBÜSÜNDE NE İŞİ VAR?

Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelirken yanı başında, aynı minibüste bulunan şahsın kimliği tartışma yarattı. Minibüsten selfi paylaşan ve "Gürsel Tekin'in yanındayız" diyen Yusuf Aydın'ın CHP aleyhine binlerce paylaşım yapan, space odalarında CHP hakkındaki iddiaları tartıştıran bir aktrol olduğu ortaya çıktı.

Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yakın durduğu anlaşılan trolün paylaşımları çok şey anlattı.

yeni-proje-2025-09-09t125119-719.jpg

7 Eylül Pazar günü yaptığı paylaşımda polisin müdahalesini önceden haber veren Yusuf Aydın'ın "Değerli arkadaşlar yarın CHP İstanbul il Başkanlığına gideceğiz! Mahkemenin verdiği karar gereği milletin emanetini geri alacağız! Bu gözü dönmüşlüğe karşı, kararlılıkla mücadele edenlere selam olsun… Şayet direnir ve çığırtkanlık yaparlarsa kolluk güçleri gereğini yapar müsterih olun!" sözleri dikkat çekti.

yeni-proje-2025-09-09t121936-911.jpg

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i örgüt üyesi olmakla suçlamaktan çekinmeyen Aydın, Çelik'in paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda Özgür Özel'e de 'şizofren' dedi. Hakaretlerini sıraladığı ve abluka altındaki il binasına gelen CHP'lilere işlem yapılması gerektiğini ifade eden Aydın, Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek şunları söyledi:

"Sana da ! FETÖ’ye de ! Marjinallerinize de ! Ekrem’e de ! Özel denilen şizofrene de geçit yok! Adalet bakanlığı neyi bekliyorsunuz ? @adalet_bakanlik bu adamı ne zaman alacaksınız ?!"

yeni-proje-2025-09-09t122448-299.jpg

CHP'YE DEMEDİĞİNİ BIRAKMAMIŞ

Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlenen eski İstanbul İl Başkanlığı Binası'nı Gürsel Tekin ile fethettiklerini düşünen Yusuf Aydın, önce "Ekremist tayfa ne yaparsanız boş. Geliyor gelmekte olan. Defolup gideceksiniz !" sonra "Ben bizzat Gürsel başkanın yanındaydım ! Ve vatanseverler de oradaydı ! Girdik aldık !" diyerek paylaşım yaptı.

CHP'lileri kışkırtmaya yönelik paylaşımlarını peş peşe sıralayan Aydın, eski il binasında olayların çıkacağını önceden söyleyerek sorumlu olarak CHP yönetimini ilan etmekten çekinmedi. Polis ile CHP'lileri karşı karşıya getirmek için çağrılarda bulunan Aydın şunları söyledi:

"Çıkacak tüm olayların sorumlularını yazıyorum !
1- Özgür Çelik,
2- ALİ MAHİR BAŞARIR,
3- GÖKHAN GÜNAYDIN,
4- ÖZGÜR KARABAT,
5- ÖZGÜR ÖZEL,
6- TURAN TAŞKIN ÖZER,
7- UMUT AKDOĞAN,
8- VELİ AĞBABA…
Bu insanlar sorumlumdur !"

ekran-alintisi-002.jpg

Yaşananlara "darbe" göndermesi de yapmayı ihmal etmeyen Yusuf Aydın, "Karanlık bir kalkışma ile karşı karşıyayız! Polisimize yapılan edepsizlikler milletimize yapılıyor!" dedi.

ekran-alintisi-003.jpg

Milletin vekillerinin gözaltına alınması için de talepte bulunan Aydın "Polise yetki verilsin. Provakasyon yapan milletvekilleri gözaltına alınsın!" dedi.

ekran-alintisi-004.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

