Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

Yayınlanma:
Ankara'da B.Ö. (31), boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Emre Laçinkaya’yı (28) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ö. (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya haber verdi.

Kan donduran cinayet: Babasının boğazını keserek öldürdüKan donduran cinayet: Babasının boğazını keserek öldürdü

Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Laçinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi ise Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 6 farklı suç kaydığı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

